МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге 27 апреля

Во вторник в Ленобласти пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей предупредили о гололедице.
Так, 27 апреля в регионе ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Скорость северо-восточного, северного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночная температура воздуха составит -2…+3 градуса, днём потеплеет до 3-8 градусов тепла.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, гололедица сохранится на дорогах региона в течение нескольких дней. Автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из-за возможных снегопадов и гололеда.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в преддверии майских праздников в Ленобласти резко вырос спрос на загородный отдых.