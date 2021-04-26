МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололеде и мокром снеге 27 апреля

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник в Ленобласти пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Водителей предупредили о гололедице.

Так, 27 апреля в регионе ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Скорость северо-восточного, северного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночная температура воздуха составит -2…+3 градуса, днём потеплеет до 3-8 градусов тепла.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, гололедица сохранится на дорогах региона в течение нескольких дней. Автомобилистов призвали к внимательности на дорогах из-за возможных снегопадов и гололеда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в преддверии майских праздников в Ленобласти резко вырос спрос на загородный отдых.