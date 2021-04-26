В преддверии майских праздников в Ленобласти резко вырос спрос на загородный отдых

Спрос на аренду дачи вырос на 503%, на аренду дома. Фото: pixabay

Спрос на аренду дачи вырос на 503%, на аренду дома. Фото: pixabay

В преддверии майских праздников в Ленинградской области вырос спрос на загородный отдых. На сегодняшний день забронировано 98% жилья.

Интерес к отдыху за городом может быть связан с закрытыми границами, сообщает Peterburg2. По словам аналитиков «Авито Недвижимости», на конец апреля 2021 года зафиксирован повсеместный рост спроса относительно прошлого года.

Так, спрос на аренду дачи вырос на 503%, на аренду дома: на 451%, на коттедж: на 274%; на таунхаус: на 90%. В этом месяце стоимость на аренду недвижимости в Ленобласти выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам доцента кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидата экономических наук Александра Родионова, дальше цены будут расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче с близкими, избегать больших компаний и носить маски, принимая гостей. Как заявили в ведомстве, в стране продолжается распространение коронавируса, поэтому хорошим решением будет отдохнуть за городом и на даче.