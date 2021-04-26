Роспотребнадзор призвал россиян провести майские праздники на даче

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести майские праздники на даче с близкими, избегать больших компаний и носить маски, принимая гостей.
Как заявили в ведомстве, в стране продолжается распространение коронавируса, поэтому хорошим решением будет отдохнуть за городом и на даче. В Роспотребнадзоре пояснили, что прогулки и общение с семьей на свежем воздухе не несут значительного риска заражения, передает РИА Новости.
Большое скопление людей даже на открытом воздухе может быть опасным, также стоит воздержаться от многократного посещения и приема гостей.
Россиян также призвали подумать об ограничении контактов, а также напомнили о важности соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, особенно в общественном транспорте и магазинах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сохраняется медленный спад второй волны коронавируса.