В Петербурге сохраняется медленный спад второй волны коронавируса

В Петербурге сохраняется медленный спад второй волны коронавируса
Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице заболеваемость коронавирусом по-прежнему продолжает снижаться. В городе остается риск нового всплеска инфекции.

Согласно последним данным, в первый выходной, 24 апреля, в городе зарегистрировали на 14,79% меньше новых случаев заболевания, чем в прошлую субботу.

Как сообщили в Межведомственном городском совете по противодействию распространению новой болезни, для предотвращения нового роста заболеваемости главной мерой станет всеобщая вакцинация. В настоящий момент в Петербурге вакцинировано 534 166 человек. Из них 387 698 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге для ковид-пациентов свободными остаются более 23% коек.

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