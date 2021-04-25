В Петербурге сохраняется медленный спад второй волны коронавируса

В Северной столице заболеваемость коронавирусом по-прежнему продолжает снижаться. В городе остается риск нового всплеска инфекции.

Согласно последним данным, в первый выходной, 24 апреля, в городе зарегистрировали на 14,79% меньше новых случаев заболевания, чем в прошлую субботу.

Как сообщили в Межведомственном городском совете по противодействию распространению новой болезни, для предотвращения нового роста заболеваемости главной мерой станет всеобщая вакцинация. В настоящий момент в Петербурге вакцинировано 534 166 человек. Из них 387 698 полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в Петербурге для ковид-пациентов свободными остаются более 23% коек.