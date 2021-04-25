В Петербурге для ковид-пациентов свободными остаются более 23% коек

В больницах Петербурга свободно 23,4% коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 1 229 мест.

Всего в городе для лечения пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией развернуты 5 248 коек.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Северной столице COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии составляет 28%. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 158 человек.

За неделю в городе также увеличилось количество госпитализаций взрослых ковид-пациентов. По сравнению с прошлой субботой, 17 апреля, рост составил 4,81%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Северной столице выявлен 689 случая заражения коронавирусом. Город занял второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.