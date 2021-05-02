Фанаты «Зенита» устроили флешмоб на матче с «Локомотивом»

В воскресенье, 2 мая, на «Газпром Арене» проходит матч 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Зенит» играет против «Локомотива».

Фанаты петербургского клуба креативно подошли к матчу. Перед игрой, чтобы поддержать свою команду, болельщики сине-бело-голубых устроили флешмоб.

Болельщики разместили огромный плакат с надписью «На родной Руси не бывать врагу!», на котором изображены русские богатыри. Фото появилось в одной из соцсетей футбольного клуба.

«Зенит» забил шестой гол на 67-й минуте, автором забитого мяча стал Малком. На данный момент счет 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 58 очков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».