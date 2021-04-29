Петербуржцы смогут посетить станцию метро «Зенит» 2 мая

Петербуржцы смогут посетить станцию метро &#171;Зенит&#187; 2 мая
Станция метро "Зенит" откроется в день матча. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В предстоящее воскресенье станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Открытие приурочено к футбольному матчу сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».

Об этом стало известно в четверг, 29 апреля. Станция метро «Зенит», которая ранее называлась «Новокрестовская», будет открыта 2 мая с 15:00. На следующий день она уже будет закрыта.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, дату окончательного открытия определят позже. Матч начнется в 19:00, но станцию откроют заблаговременно, чтобы избежать большого скопления людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце 2019-го года петербуржцы высказывались против того, чтобы переименовывать станцию метро, которая до августа прошлого года носила название «Новокрестовская». Против высказались 52% горожан.

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