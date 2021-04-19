Унаследует ли станция «Зенит» протечки и ломающиеся траволаторы от «Новокрестовской»

Уже в мае станция метро «Зенит» примет болельщиков, которые поедут на футбольный матч «Зенита» и «Локомотива». Название станция сменила, теперь предстоит проверить, насколько строителям удалось устранить дефекты, на которые не один месяц жаловались петербуржцы.

По данным «транспортного» вице-губернатора Максима Соколова, на станции осталось наладить систему освещения, работу противопожарной сигнализации, вентиляции, подготовить траволаторы к техническому освидетельствованию.

Станция «Зенит» до августа прошлого года носила название «Новокрестовская». Тогда топонимическая комиссия поддержала переименование станции в честь петербургского футбольного клуба. По итогам прошлого сезона он стал шестикратным обладателем титула чемпиона России. Кстати еще в конце 2019-го года петербуржцы высказывались против того, чтобы переименовывать станцию. Как сообщал депутат ЗакСа Алексей Цивилев, в социальной сети «ВКонтакте» проводили опрос, чтобы выяснить, как петербуржцы относятся к инициативе. Против высказались 52% горожан.

Напомним, «Новокрестовскую» поспешили открыть в мае 2018-го года к чемпионату мира по футболу. Как только первые восторги после открытия станции поутихли, от петербуржцев посыпались жалобы. Горожане были недовольны протечками, в вестибюле «Новокрестовской» то и дело отваливалась плитка, не работали траволаторы. Всего за полгода работы этой станции метро и «Беговой», которая открылась вместе с ней, было выявлено более тысячи дефектов. Устранением недочетов в рамках исполнения гарантийных обязательств должен был заняться «Метрострой».

Еще до пандемии, в феврале, вестибюли проблемных «Новокрестовской «Беговой» собирались поочередно закрывать на косметический ремонт. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен был провести восстановительные отделочные работы и удалить следы от протечек.

Коронавирус пришелся кстати — ввели ограничения, пассажиропоток упал, и станцию в апреле прошлого года решили и вовсе закрыть. Ремонт там начали только летом прошлого года.

Изначально предполагалось, что станцию откроют в августе 2020-го года к матчу «Зенита» и ЦСКА. Позже сроки перенесли на декабрь, но и тогда открытия не произошло. Отмечалось, что изменения могут быть связаны с непростым финансовым положением «Метростроя».