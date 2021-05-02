В Петербурге зажгли ростральные колонны в честь победы «Зенита»

В честь чемпионства «Зенита» в Петербурге зажгли Ростральные колонны. С победой команду поздравил губернатор города Александр Беглов.

«Наш клуб становится сильнейшим уже три года подряд. Такое под силу только великим командам», — отметил он.

«Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.

Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».