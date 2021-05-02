Боярский о чемпионстве «Зенита»: «Сделали «Локомотив» как щенков»

Советский и российский актер Михаил Боярский, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Петербургский «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых. Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун. После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул. Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».