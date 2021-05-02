В Венесуэлу привезли новую партию «Спутника V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии вакцины «Спутник V».

«Министр здравоохранения принял в Майкетии (международный аэропорт в штате Ла-Гуайра) новую партию российской вакцины «Спутник V». Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация (с поставками — ред.) еще улучшится», — заявил он в эфире государственного телеканала VTV.

Еще одна партия «Спутника V» стала пятой с февраля, когда его начали поставлять в Венесуэлу.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.