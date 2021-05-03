Тедеско назвал чемпионство «Зенита» заслуженным

Чемпионат России по футболу все еще продолжается, хоть победитель уже и известен.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России по футболу. Он считает, что победа вполне заслуженная и поздравил клуб, об этом пишет РИА Новости.

Тедеско заявил, что болеет только за свою команду, но при этом не может не признать, что «Зенит» заслужил первое место.

«Что касается борьбы за второе место, то будет очень непросто, борьба накалена до предела. «Локомотив» уступил в последней игре «Зениту», но до этого у них было 11 побед подряд»,

— рассказал тренер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Локомотивом» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.