«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу

«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России. Фото: vk.com/zenit

«Зенит» разгромил «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России. Фото: vk.com/zenit

Петербургский «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.

Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.

После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.

Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.

«Разгромить Локомотив на пике их формы — если выигрывать чемпионат, то только так. МЫ — ЧЕМПИОНЫ!», — пишут фанаты «Зенита».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».