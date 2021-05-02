«Зенит» одержал победу над «Локомотивом» и досрочно выиграл чемпионат России по футболу

Петербургский «Зенит» разгромил «Локомотивом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России.
Мачт прошел на стадионе «Газпром Арена» и закончился со счетом 6:1 в пользу сине-бело-голубых.
Счет открыл нападающий Артем Дзюба. Затем два гола забил форвард Сердар Азмун.
После разгрома «Локомотива» сине-бело-голубые досрочно завоевали титул.
Для «Зенита» это третье чемпионство подряд и седьмое в современной истории.
«Разгромить Локомотив на пике их формы — если выигрывать чемпионат, то только так. МЫ — ЧЕМПИОНЫ!», — пишут фанаты «Зенита».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что станция петербургского метрополитена «Зенит» откроется для пассажиров в тестовом режиме после ремонта. Первыми проехать смогут футбольные болельщики, спешащие на матч сине-бело-голубых со столичным «Локомотивом».