Весной петербургский «Сад памяти» пополнят более 2000 деревьев и кустарников

В Петербурге было посажено 920 деревьев и свыше 1600 кустов сирени. Фото: Смольный

В Петербурге было посажено 920 деревьев и свыше 1600 кустов сирени. Фото: Смольный

Этой весной в Северной столице планируется посадить около шести тысяч деревьев и 52 тысячи кустарников. Особое внимание уделят международной акции «Сад памяти». Зеленые памятники каждой жертве Великой Отечественной войны появятся почти в 100 местах.

«Сад памяти» в этом году пополнят порядка 40 организаций. Сейчас в Петербурге уже посажено более 60 деревьев на безымянном бульваре на Васильевском острове, на Марсовом поле, на улице Циолковского и в других местах.

Главное мероприятие акции по посадке саженцев сосны запланировано на 15 мая в городских лесах Курортного лесничества. Акция пройдет рядом с музейным выставочным комплексом «Сестрорецкий рубеж».

Впервые акцию «Сад памяти» провели в прошлом году. В ее рамках создают зеленые памятники каждому, кто погиб в военные годы. В Петербурге было посажено 920 деревьев и свыше 1600 кустов сирени.

В 2020 году к акции присоединились более 300 тысяч россиян и свыше 50 стран. В этом году акция стартовала 18 марта, она продлится до 22 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане смогут посадить деревья в парках Петербурга на майских праздниках.