Весной петербургский «Сад памяти» пополнят более 2000 деревьев и кустарников

Этой весной в Северной столице планируется посадить около шести тысяч деревьев и 52 тысячи кустарников. Особое внимание уделят международной акции «Сад памяти». Зеленые памятники каждой жертве Великой Отечественной войны появятся почти в 100 местах.
«Сад памяти» в этом году пополнят порядка 40 организаций. Сейчас в Петербурге уже посажено более 60 деревьев на безымянном бульваре на Васильевском острове, на Марсовом поле, на улице Циолковского и в других местах.
Главное мероприятие акции по посадке саженцев сосны запланировано на 15 мая в городских лесах Курортного лесничества. Акция пройдет рядом с музейным выставочным комплексом «Сестрорецкий рубеж».
Впервые акцию «Сад памяти» провели в прошлом году. В ее рамках создают зеленые памятники каждому, кто погиб в военные годы. В Петербурге было посажено 920 деревьев и свыше 1600 кустов сирени.
В 2020 году к акции присоединились более 300 тысяч россиян и свыше 50 стран. В этом году акция стартовала 18 марта, она продлится до 22 июня.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожане смогут посадить деревья в парках Петербурга на майских праздниках.