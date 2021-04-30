Горожане смогут посадить деревья в парках Петербурга на майских праздниках

На майских праздниках жители Петербурга могут принять участие в посадке деревьев в городских парках и скверах.

Как сообщили в комитете по благоустройству города, на следующей неделе петербуржцы смогут присоединиться к работам по озеленению Багратионовского сквера, парка «Екатерингоф», Приморского парка Победы, парка Сосновка, Бестужевского сада, Ладожского парка, Пулковского парка, Виноградовского сквера, Брестского парка, Яблоневого сада, Буферного парка и ряда других. Полный список зеленых зон опубликован на сайте ведомства.

Желающие посадить дерево горожане должны выбрать удобное место и дату, после чего подтвердить свое участие по телефону дежурной службы комитета: 314-60-13.

Петербуржцам предоставят саженцы, инструменты и расскажут, как правильно посадить дерево.

Всего в этом году в парках, садах и скверах планируется посадить более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парках, садах и скверах Петербурга обновят освещение.