В парках, садах и скверах Петербурга обновят освещение

В парках, садах и скверах Петербурга обновят освещение
В парках обновят освещение. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В этом году в нескольких зеленых зонах Петербурга начнут реконструкцию и строительство нового освещения.

Как сообщили в Смольном, власти подготовили программу обновления освещения в садах, парках и скверах. По словам губернатора Александра Беглова, при планировании нового освещения учитывается мнение горожан.

Так, в сквере Николая Львова рядом с метро «Пролетарская» готовятся к установке 46 уличных фонарей. Рабочие уже проложили 1,5 км кабеля.

В Пушкинском районе в этом году начнутся работы в Феодоровском городке, в саду на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. На пешеходных дорожках появятся новые декоративные опоры со светильниками. Исторические фонари воссоздадут по фотографиям прошлого века.

В сквере на Новосмоленской набережной на Васильевском острове установят более 170 светильников. В ближайшие два года наружное освещение появится на бульваре на берегу реки Смоленки у улицы Одоевского. По просьбам петербуржцев также осветят Ново-Андреевский мост.

В парке Интернационалистов на юге города установят 74 светильника. Также реконструкция освещения пройдет на Загребскому бульваре, в Колпинском парке, Смоленском сквере, парке Сосновка.

На Марсовом поле при реконструкции в этом году сохранят белые плафоны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов.

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