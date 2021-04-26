Петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов

Петербуржцы смогут проголосовать за благоустройство парков и скверов
Горожанам предложили выбрать один из 22 претендентов на благоустройство. Фото: Комитет по благоустройству

С понедельника, 26 апреля, в Петербурге стартовало голосование за парки, скверы и общественные места, которые нуждаются в благоустройстве.

Чиновники отобрали территории, которые нужно привести в порядок, и опубликовали список на сайте 78.gorodsreda.ru. Горожанам предложили выбрать один из 22 претендентов на благоустройство: это парки, сады, скверы, а также общественные пространства по всему городу. Отдать свой голос за определенную территорию можно будет до 30 мая.

Среди прочего, в список вошли парк «Дальняя Рогатка», пешеходное пространство на набережной Карповки, участок парка Авиаторов, Паровозный и сквер Подводников.

Благоустройство территорий, выбранных петербуржцами, начнется в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после просушки открылся Московский парк Победы.

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