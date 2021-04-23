После просушки открылся Московский парк Победы

Московский парк Победы в Петербурге снова открыт после просушки. Теперь на очереди – Сосновка и Шуваловский.

Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля. На субботу запланировано открытие еще четырех территорий зеленых насаждений. Горожане смогут прогуляться в парке Академика Сахарова, саду Бенуа и других.

Как сообщили в Комитете по благоустройству города, в понедельник к этому списку добавятся еще 14 парков, садов и скверов. Всего в этом году были закрыты 87 территорий зеленых насаждений, но на текущий день уже доступны 45 из них.

Просушка парков – важная необходимость. Весной дорожки наполняются водой растаявшего снега, поэтому им нужна «передышка». По техрегламенту отдых может продолжаться с 25 марта по 1 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после просушки открылись сквер на ул. Зенитчиков, сквер в Огородном пер., сквер на пр. Стачек, д.5 и сквер Металлист.