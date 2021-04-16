После просушки открылись еще четыре сквера в Петербурге

Специалисты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга провели очередной мониторинг зелёных территорий и открыли 16 апреля после просушки еще 4 городских сквера. Это сквер на ул. Зенитчиков, сквер в Огородном пер., сквер на пр. Стачек, д.5 и сквер Металлист.

19 апреля станут откроются еще 9 садов. Петербуржцы смогут зайти в сад Юннатов, Муринский парк и другие.

Просушка парков – важная необходимость. Весной дорожки наполняются водой растаявшего снега, поэтому им нужна «передышка». По техрегламенту отдых может продолжаться с 25 марта по 1 мая. При этом Комитет на погоду и состояние скверов, поэтому иногда сады могут быть готовы раньше. В этом году на просушку закрыли 87 участков, а сейчас открыто 29 из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сад Василеостровец открыт после просушки, во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов.