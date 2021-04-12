Сад Василеостровец открыт после просушки, во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов

Сад Василеостровец открыт после просушки, во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов
Во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов. Фото: Яндекс.панорамы

12 апреля для петербуржцев вновь открылся сад «Василеостровец». Ранее он был закрыт на просушку. Всего в начале месяца в Северной столице были ограничены прогулки в 87 садах, сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе открылись 10 из них, после того как работники Комитета по благоустройству оценили пригодное состояние их участков.

13 апреля откроют еще 13 парков.

Во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов. Фото: скрин телеграм-канал «Управление информации»

В среду, к списку присоединится сквер на улице Инструментальщиков.

Просушка садов – необходимая и очень важная мера. Весной дорожкам, наполненным влагой, нужен «отдых», чтобы быстрее прийти в норму. Этим занимается Комитет по благоустройству города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весенняя просушка дорог началась в Ленобласти.

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