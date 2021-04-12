Сад Василеостровец открыт после просушки, во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов

Во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов. Фото: Яндекс.панорамы

Во вторник для петербуржцев станут доступны еще 13 парков и скверов. Фото: Яндекс.панорамы

12 апреля для петербуржцев вновь открылся сад «Василеостровец». Ранее он был закрыт на просушку. Всего в начале месяца в Северной столице были ограничены прогулки в 87 садах, сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе открылись 10 из них, после того как работники Комитета по благоустройству оценили пригодное состояние их участков.

13 апреля откроют еще 13 парков.

В среду, к списку присоединится сквер на улице Инструментальщиков.

Просушка садов – необходимая и очень важная мера. Весной дорожкам, наполненным влагой, нужен «отдых», чтобы быстрее прийти в норму. Этим занимается Комитет по благоустройству города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что весенняя просушка дорог началась в Ленобласти.