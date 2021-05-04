При квартирном пожаре в Ленобласти погибли два подростка

Все обстоятельства пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

Все обстоятельства пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти произошел квартирный пожар, при котором погибли двое несовершеннолетних. Их приятеля госпитализировали.

По информации областного главка МЧС, все случилось на Центральной улице в поселке Федоровское. Местные жители вызвали пожарных в 17:49.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что огонь охватил обстановку квартиры общей площадью 15 квадратных метров. С пожаром боролись 12 пожарных с привлечением трех специальных машин.

Возгорание потушили меньше чем за час. Из квартиры было эвакуировано два человека.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, после пожара в квартире нашли тела двух подростков. Еще одного доставили в больницу с ожогами.

Все обстоятельства и причины пожара устанавливаются. На месте работают следователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАДе столкнулись 3 машины, одна загорелась.