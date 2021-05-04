На КАДе столкнулись 3 машины, одна загорелась

В результате аварии в одном из автомобилей пострадал 5-летний ребёнок, она получила лёгкие травмы. Фото: pixabay.com

В результате аварии в одном из автомобилей пострадал 5-летний ребёнок, она получила лёгкие травмы. Фото: pixabay.com

По предварительным данным, сегодня около 17 часов, на внутреннем кольце КАД после съезда на Дачный проспект произошло столкновение трёх транспортных средств, в результате чего один из автомобилей загорелся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате аварии в одном из автомобилей пострадал 5-летний ребёнок, она получила лёгкие травмы. По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан нетрезвый водитель, сбивший человека на проспекте Луначарского. В Петербурге около девяти часов вечера у дома 78 по проспекту Луначарского 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» при совершении поворота не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела на тротуар, сбив 68-летнего мужчину. Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.