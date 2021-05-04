Задержан нетрезвый водитель, сбивший человека на проспекте Луначарского

При оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге около девяти часов вечера у дома 78 по проспекту Луначарского 47-летний водитель «Фольксваген Гольф» при совершении поворота не справился с управлением, в результате чего иномарка вылетела на тротуар, сбив 68-летнего мужчину. Пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу.

При оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

ГСУ ГУ МВД России в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 5 мая полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от ветра дерево упало на машину.