В Петербурге от ветра дерево упало на машину

На пр. Художников у дома 5/1 упало дерево на машину. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

На пр. Художников у дома 5/1 упало дерево на машину. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

В первые дни мая по Северной столице сильный ветер. Он сносит знаки, рекламные баннеры Петербурга.

На пр. Художников у дома 5/1 упало дерево на машину. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Ранее в Сестрорецке от ветра повалились берёзы. Одна перегородила улицу Мосина, сообщает «Фонтанка».

Большой рекламный баннер упал напротив дома по пр. Просвещения 87, дорожный знак упал на улице Куйбышева. «Надо вообще все такие и подобные баннеры убрать с Питера так как они представляют здесь в нашем климате с нашими ветрами настоящую смертельную опасность для всех» — пишет один из пользователей «ВКонтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дожди не покинут Петербург до конца недели. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 5 мая, в городе ожидается переменная облачность.