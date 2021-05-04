Дожди не покинут Петербург до конца недели

Жителей Петербурга ждет дождливая и пасмурная погода до конца недели.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 5 мая, в городе ожидается переменная облачность. Ночью выпадут осадки преимущественно в виде снега. Днем пройдет дождь. В ночное время суток столбики термометров покажут -1..+1 градусов, днем потеплеет до +5..+7.

В пятницу, 6 мая, ожидается небольшой дождь и сильный туман. Ночью будет +5..+7 градусов, днем температура воздуха составит +3..+5 градусов.

Однако уже на выходных в город начнет возвращаться тепло, хотя небольшие дожди не уйдут. В субботу днем потеплеет до +9…+11 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.