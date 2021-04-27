Дождливая погода ждет жителей Ленобласти в среду

Дождливая погода ждет жителей Ленобласти в среду
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В среду, 27 апреля, в Ленинградской области установится пасмурная погода. Утром и днем в регионе будут идти дожди с мокрым снегом.

Об этом говорится в прогнозе «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Среда начнется в области с умеренных осадков в виде мокрого снега и дождя.

Ночью ветра практически не будет, днем подует умеренный северо-западный, западный ветер.

В ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.

После заморозков ночью и утром на дорогах может быть гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ближе к Пасхе дожди в Петербурге закончатся, в Ленобласти возможен гололед.

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