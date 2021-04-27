Ближе к Пасхе дожди в Петербурге закончатся, в Ленобласти возможен гололед

В ближайшие 3 дня из-за продолжающегося циклона будет прохладно, но дожди скоро закончатся. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ближайшие 3 дня из-за продолжающегося циклона будет прохладно, но дожди скоро закончатся. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Прогноз на длинные праздники: в последнюю неделю апреля в городе будет прохладн, сообщает в спецрелизе главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

В ближайшие 3 дня из-за продолжающегося циклона будет прохладно, но дожди скоро закончатся. Ночью температура опуститься до нуля, а днем до +7 градусов. Северный ветер усилится к 29 апрелю до 9 м/с.

Солнце будет во второй половине недели. Зато уже в пятницу циклон уйдет, осадки закончатся, ожидается температура до +10.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ожидает облачная погода с мокрым снегом и дождем 24 апреля. В ночь на субботу в городе температура опустится до +1…+3 градусов, а в дневное время столбик термометра поднимется до 6-8 градусов тепла. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге также ожидаются дожди и мокрый снег.