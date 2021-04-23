Петербуржцев ожидает облачная погода с мокрым снегом и дождем 24 апреля

В первый выходной после трудовой недели в Северной столице ожидается облачная погода с осадками.

Так, в ночь на субботу, 24 апреля, в городе температура опустится до +1…+3 градусов, а в дневное время столбик термометра поднимется до 6-8 градусов тепла.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге также ожидаются дожди и мокрый снег.

Ветер ночью будет дуть южных направлений, а днем западных направлений слабый. Атмосферное давление почти не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти к майским праздникам ожидается потепление.