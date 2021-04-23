К майским праздникам в Ленобласти ожидается потепление

Солнце и температуру со знаком + обещают к маю. Фото: pixabay.com

Солнце и температуру со знаком + обещают к маю. Фото: pixabay.com

К майским праздникам в Ленобласти установится тепло, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Пятая неделя апреля будет под холодным циклоном. До четверга возможно будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Непогодить будет и в Ленинградской области, и в окрестностях города.

Солнце и температуру со знаком + обещают к маю. В Петербург и Ленобласть придёт антициклон. Температура поднимется до +16 градусов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Ленобласти ожидают дождь со снегом в пятницу. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью пройдут дожди, местами небольшие, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами мокрый снег. Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.