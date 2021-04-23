Жителей Ленобласти ожидают дождь со снегом в пятницу

В концу рабочей недели погода в Ленинградской области ухудшится. В пятницу, 23 апреля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью пройдут дожди, местами небольшие, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами мокрый снег. Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха будет на уровне 0…+5, днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.