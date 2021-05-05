Диетолог назвала привычки, мешающие похудеть

Диетолог назвала привычки, мешающие похудеть
Названы мешающие похудению пять вредных привычек. Фото: pixabay

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных привычках, которые мешают похудеть.

Среди них малоподвижный образ жизни, замедляющий метаболизм и способствующий накоплению жира.

«Вторая вредная привычка — есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара», — цитирует диетолога телеканал «Звезда».

Еще одна привычка, мешающая сбросить вес, — поздно ложиться спать. Кроме того, слишком быстрое употребление пищи, мешает похудению. Также диетолог не советует пропускать завтрак, так как он запускает метаболизм и дает энергию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес.

вредные привычки диетолог похудение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые Финляндии назвали самых агрессивных собак
Диетолог назвала привычки, мешающие похудеть
Куда пойти 5 мая: лучшие театральные премьеры Петербурга
Власти США хотят ввести скидки для привившихся от коронавируса
В среду в Пулково не ждут отмен и задержек рейсов
Поножовщина в торговом центре Лондона привела к гибели одного человека
Россияне могут побить 10-летний рекорд по потреблению мороженого
Вернувшимся из-за границы москвичам присудили 15,5 млн рублей штрафов