Диетолог назвала привычки, мешающие похудеть

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о вредных привычках, которые мешают похудеть.

Среди них малоподвижный образ жизни, замедляющий метаболизм и способствующий накоплению жира.

«Вторая вредная привычка — есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара», — цитирует диетолога телеканал «Звезда».

Еще одна привычка, мешающая сбросить вес, — поздно ложиться спать. Кроме того, слишком быстрое употребление пищи, мешает похудению. Также диетолог не советует пропускать завтрак, так как он запускает метаболизм и дает энергию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес.