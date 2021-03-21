Врач рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты

Эксперт призвал забыть о диетах людям старше 60 лет.

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, после какого возраста не стоит садиться на диеты. Он посоветовал привести в порядок фигуру до 60 лет, чтобы после этого не было необходимости терять вес. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.

Он заявил, что похудение негативно сказывается на здоровье пожилых людей, поэтому садиться на диету людям старше 60 лет противопоказано. Конев призвал приводить себя в форму до этого возраста, чтобы растянутый желудок не требовал больше еды, чем нужно.

«Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать»,

— заключил геронтолог.

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