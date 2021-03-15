«Это не диета»: петербургский протоиерей рассказал о смысле Великого поста

Сегодня, 15 марта, у православных в России начинается Великий пост. Преподаватель Петербургской духовной академии Евгений Горячев рассказал, зачем христиане на 40 дней ограничивают себя в еде и развлечениях.

Протоиерей отметил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что пост — это не просто диета, как считают многие. Православные знают, что жесткие ограничения в еде могут привести к пагубному исходу. Поэтому здесь не идет речи о здоровье.

В первую очередь, пост предполагает отстаивание в себе правильной иерархии: духовность человека должна превалировать над плотью. В этом случае Великий пост опровергает мысль о том, что миром правит голод.

Также пост означает благодарность Богу. Поскольку человек не привык жертвовать чем-либо по своей воле, получается, что он потребляет мир только благодаря собственным способностям. Но если человек понимает, что все ему принадлежащее дано Богом, он должен его отблагодарить. Речь идет как раз о воздержании от пищи и развлечений.

Кроме того, во время поста человек способен понять, кто он есть на самом деле.

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