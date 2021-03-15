15 марта: Чистый понедельник, что можно и нельзя делать

15 марта в православном календаре значится Днем начала «Великого поста» и Чистым понедельником. О народных поверьях расскажет gazeta.spb.ru.

Великий пост – один из самых важных и ответственных периодов для верующих христиан. Длится он 48 дней перед Пасхой и закончится 2 мая.

Первый день Великого поста называют Чистым понедельником, имея в виду духовную чистоту. И все же необходимо в этот день сделать генеральную уборку, чтобы очистить свой дом.

После наведения порядка у себя в жилище наши предки верили, что следует очистить свои тела – тщательно искупаться, чтобы смыть с себя все плохое.

По традиции, оставшуюся еду с Масленицы принято скармливать птицам, доедать ее нельзя.

Предки верили, что в Чистый Понедельник можно легко избавиться от вредной привычки — курения.

По преданию, за завтраком следует накормить сначала самого младшего в доме, тогда ребенок будет расти здоровым и счастливым.

Считалось, что если первым в этот день в дом войдет мужчина, то это принесет семье удачу.

Женщинам же, согласно поверьям, нельзя ходить в гости. Потому как это приведет к ссорам и сплетням.

Говорили, что признание в любви в этот день должно считаться самым искренним и настоящим.

Наши предки не занимали деньги в Чистый понедельник, считалось, что впоследствии придется терпеть убытки.

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