Служба «Ask me SPb» поможет туристам сориентироваться в центре Петербурга

Все сотрудники службы будут в отличительной фирменной униформе с надписью «Ask me SPb». Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

Все сотрудники службы будут в отличительной фирменной униформе с надписью «Ask me SPb». Фото: комитет по развитию туризма Петербурга

На туристические маршруты Петербурга вновь вышла служба «Ask me SPb», которая поможет гостям города сориентироваться на местности.

Об этом сообщили в городском комитете по развитию туризма. Мобильные помощники с 1 мая по 30 сентября будут дежурить у популярных достопримечательностей в центре Петербурга. Ребята из службы подскажут гостям города, на каком транспорте они смогут добраться до нужного места, расскажут о мероприятиях и праздниках, и ответят на интересующие вопросы.

Помощники будут стоять на Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадях, в Петропавловской крепости, на набережной Канала Грибоедова и многих других локациях.

Все сотрудники службы будут в отличительной фирменной униформе с надписью «Ask me SPb». У ребят будет сумка с буклетами и картами, которые будут раздавать туристам. Все молодые люди знают несколько иностранных языков, поэтому будут готовы помочь и зарубежным гостям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург ожидает 5 миллионов туристов в текущем сезоне.