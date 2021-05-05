Петербург ожидает 5 миллионов туристов в текущем сезоне

Чаще всего туристы выбирают для жилья отели. Фото: Pixabay

Чаще всего туристы выбирают для жилья отели. Фото: Pixabay

К началу турсезона специалисты рассказали о наиболее востребованных местах, где любят бывать гости города. По планам директора Российской гильдии управляющих и девелоперов за текущий сезон Северную столицу посетят 5 миллионов туристов.

В историческом центре города на Неве рынок аренды восстановился после прошлого года, сообщают «Невские новости». Чаще всего туристы выбирают для жилья отели. Там всегда есть кухня, это удобно.

В гостиницах Северной столицы чаще останавливаются те, кто собирается на масштабные мероприятия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие туристы приехали в Москву за вакциной «Спутник V». Россию приехала первая туристическая группа из Германии, чтобы привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Дозу препарата от COVID-19 получили 50 немецких туристов.