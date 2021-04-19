Немецкие туристы приехали в Москву за вакциной «Спутник V»

Немецкие туристы приехали в Москву за вакциной «Спутник V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Россию приехала первая туристическая группа из Германии, чтобы привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Дозу препарата от COVID-19 получили 50 немецких туристов, сообщает Der Spiegel.

За последнее время интерес граждан Германии к российской вакцине вырос – на сегодня сделано больше 600 бронирований на такие поездки.с

«Многие немцы хотят приехать в Москву за прививкой и совместить это с отдыхом и культурной программой в столице», – говорит организатор вакцинных туров Ханс Бланк.

При этом в Германии очередь на прививку составляет от 5 до 9 месяцев.

Стоимость турпакета в столицу России с вакцинацией «Спутником V» составляет 1999 евро. Он включает в себя билеты туда и обратно, проживание в отеле на три дня, два укола препаратом, услуги переводчика, трансфер и возможность организованного получения визы.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Чехии захотели применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарств. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Спутник V" COVID-19 коронавирус


 

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