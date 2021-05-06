Латвия назвала имя выдворенного из России дипломата

Латвия назвала имя высланного из России дипломата. Фото: Pixabay

Латвия назвала имя высланного из России дипломата. Фото: Pixabay

Глава Минобороны Лавтии Артис Пабрикс раскрыл личность латвийского дипломата, высланного из России в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата.

Он отметил, что этим выдворенным должностным лицом является «опытный» военный атташе и военный дипломат Янис Дрейманис, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, сотрудник латвийской дипмиссии в течение своей профессиональной карьеры «с честью представлял интересы» Риги, «завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег».

Напомним, МИД Латвии предъявил российскому дипломату ноту протеста. Такое решение приняли в и «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чехии».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель МИД РФ что Мария Захарова уточнила детали высылки чешских дипломатов. Она отметила, значительную часть сотрудников чешской дипмиссии составляли именно россияне.