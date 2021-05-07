В Приморском районе ввели новую цифровую электроподстанцию «Конная»

В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую цифровую электрическую подстанцию 110 кВ «Конная».

Как сообщили в Смольном, подстанция должна обеспечить надежное электроснабжений жилой и социальной застройки Приморского района. В том числе для микрорайона Юнтолово, где живут 70 тысяч человек. Это позволит создать необходимый резерв мощности для присоединения новых потребителей к системе электроснабжения.

Была построена электроустановка с двумя силовыми трансформаторами, а также две кабельных линии от подстанции 330 кВ «Северная» общей протяженностью 7,2 км.

Подстанция оснащена интеллектуальными системами и может работать без персонала.

«Компании «Россети» и «Россети Ленэнерго» выполнили все свои инвестиционные обязательства. Это объем порядка 4 миллиардов рублей. И сегодня мы вводим в строй новую подстанцию — это почти 1,4 миллиарда», — заявил губернатор Александр Беглов.

Кроме того, несколько улиц Приморского района избавили от воздушных линий электропередач. Вместо них проложили кабель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на подстанции дамбы найдены повреждения. Силы «Россети Ленэнерго» переведены в режим повышенной готовности.