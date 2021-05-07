В Приморском районе ввели новую цифровую электроподстанцию «Конная»

В Приморском районе ввели новую цифровую электроподстанцию &#171;Конная&#187;
Новую цифровую электроподстанцию "Конная" ввели в эксплуатацию. Фото: Смольный

В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую цифровую электрическую подстанцию 110 кВ «Конная».

Как сообщили в Смольном, подстанция должна обеспечить надежное электроснабжений жилой и социальной застройки Приморского района. В том числе для микрорайона Юнтолово, где живут 70 тысяч человек. Это позволит создать необходимый резерв мощности для присоединения новых потребителей к системе электроснабжения.

Была построена электроустановка с двумя силовыми трансформаторами, а также две кабельных линии от подстанции 330 кВ «Северная» общей протяженностью 7,2 км.

Новую цифровую электроподстанцию «Конная» ввели в эксплуатацию. Фото: Смольный

Подстанция оснащена интеллектуальными системами и может работать без персонала.

«Компании «Россети» и «Россети Ленэнерго» выполнили все свои инвестиционные обязательства. Это объем порядка 4 миллиардов рублей. И сегодня мы вводим в строй новую подстанцию — это почти 1,4 миллиарда», — заявил губернатор Александр Беглов.

Новую цифровую электроподстанцию «Конная» ввели в эксплуатацию. Фото: Смольный

Кроме того, несколько улиц Приморского района избавили от воздушных линий электропередач. Вместо них проложили кабель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на подстанции дамбы найдены повреждения. Силы «Россети Ленэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

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