Режим повышенной готовности: на подстанции петербургской дамбы дежурят сразу пять бригад

Режим повышенной готовности: на подстанции петербургской дамбы дежурят сразу пять бригад
Подстанция в режиме повышенной готовности. Фото: Pixabay

Снабжает электричеством эта подстанция Приморский, Курортный, Кронштадтский и Петродворцовый районы. Об этом сообщается на сайте «Россети Ленэнерго».

В связи с найденные повреждениями на электрическом оборудовании Комплекса защитных сооружений Петербурга, Курортный РЭС филиала «Северные электрические сети» стал пребывать в режиме повышенной готовности.

В организации объяснили, что штаб «Россети Ленэнерго» вынес решение, по которому Курортный РЭС начинает свою работу в условиях повышенной готовности.

Сообщается, что на круглосуточной смене пребывают сразу пять бригад. Подобные меры в данном случае связаны с технологическими неполадками.

Подобный сбой уже случался 13 марта, однако теперь 23 апреля примерно 15:30. случился повторный инцидент.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице продолжаются работы по ремонту Литейного моста. В субботу, 24 апреля, начнется третий этап ремонта.

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