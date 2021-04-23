Третий этап ремонта Литейного моста стартует 24 апреля

В Северной столице продолжаются работы по ремонту Литейного моста. В субботу, 24 апреля, начнется третий этап ремонта.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Отмечается, что работы по ремонту Литейного моста идут с опережением сроков, чтобы поскорее снять все ограничения движения.

Так, третий этап работ начнется 24 апреля и продлится до 30 апреля. В это время для водителей перекроют движение по крайним правым полосам моста в обоих направлениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост. На завершающем этапе закроют правые полосы. Конец работ по ремонту запланирован 7 мая. На 2 и 3 этапе откроют съезд на Арсенальную набережную.