Стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост

Ремонт Литейного моста будет перекрывать полосы движения по очереди слева направо до 7 мая.
Сейчас ремонт на мосту проходит в 3 этапа. Сначала идет первый, он будет до 20 апреля — с ограничением движения транспорта.
Следующий этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны.
На завершающем этапе закроют правые полосы. Конец работ по ремонту запланирован 7 мая. На 2 и 3 этапе откроют съезд на Арсенальную набережную.
Сейчас оформляют документации ГАТИ. Подрядчик — организация «Возрождение» — работает круглосуточно. Цель — успеть до ПМЭФ и Евро-2020.
Из-за ремонта каждый день пробки на подъездах к мосту, особенно на Литейном проспекте.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 16 апреля.