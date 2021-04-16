Стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост

Стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост
Сейчас оформляют документации ГАТИ. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ремонт Литейного моста будет перекрывать полосы движения по очереди слева направо до 7 мая.

Сейчас ремонт на мосту проходит в 3 этапа. Сначала идет первый, он будет до 20 апреля — с ограничением движения транспорта.

Следующий этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны.

На завершающем этапе закроют правые полосы. Конец работ по ремонту запланирован 7 мая. На 2 и 3 этапе откроют съезд на Арсенальную набережную.

Сейчас оформляют документации ГАТИ. Подрядчик — организация «Возрождение» — работает круглосуточно. Цель — успеть до ПМЭФ и Евро-2020.

Из-за ремонта каждый день пробки на подъездах к мосту, особенно на Литейном проспекте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 16 апреля.

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