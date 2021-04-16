Стал известен график, по которому из-за ремонта будут перекрывать Литейный мост

Сейчас ремонт на мосту проходит в 3 этапа. Сначала идет первый, он будет до 20 апреля — с ограничением движения транспорта.

Следующий этап — до 28 апреля — будет вестись с ограничением движения по центральным полосам движения в обе стороны. На завершающем этапе закроют правые полосы. Конец работ по ремонту запланирован 7 мая. На 2 и 3 этапе откроют съезд на Арсенальную набережную.