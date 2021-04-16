Петербуржцы стоят в шестибалльных пробках утром 16 апреля

В утренний час пик в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет шесть баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, пробки оцениваются на шесть баллов. Ближе к 10 утра ситуация на дорогах может измениться и составить пять баллов, и останется такой как минимум до 14 часов.

Самая крупная пробка собралась на КАД между развязкой с Шафировским проспектом и развязкой с проспектом Косыгина. Водителей ждут серьезные заторы в обе стороны. На внутреннем кольце произошло две аварии, на внешнем — одна, и везде проводятся дорожные работы.

По традиции стоят выезды из пригородов, проспект Стачек, улица Народного Ополчения, Кубинская улица и Витебский проспект. Заторы образовались на Дальневосточном проспекте, Октябрьской набережной, проспекте Большевиков, набережной Обводного канала, площади Восстания.

Водители толкаются у Финляндского вокзала, на Воскресенской и Дворцовой набережных, Каменноостровском проспекте, у метро «Черная речка» и «Лесная», Светлановской площади, Приморском проспекте, у метро «Озерки» и Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу Петербургу обещают порывистый ветер и до +13 градусов.