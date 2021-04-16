«Ветер северных румбов»: в пятницу Петербургу обещают порывистый ветер и до +13 градусов

Солнечный день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Солнечный день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Погода в пятницу, 16 апреля, в Северной столице будет солнечной и ветреной. День пройдет без осадков.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что за сегодняшние погодные условия в Петербурге будет отвечать периферия антициклона. Несмотря на переменную облачность, осадков не ожидается.

«Только порывистый ветер северных румбов внесёт в погоду толику дискомфорта», — отмечает синоптик.

Воздух сегодня хорошо прогреется, столбики термометров покажут от плюс 11 до плюс 13 градусов. По области температура может доходить до плюс 14 градусов. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 773 мм рт.ст., что превышает норму.

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