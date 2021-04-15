В Гидрометцентре рассказали, как аномально теплый апрель скажется на природе

Аномальное тепло в центре Европейской России не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что аномально теплая погода в апреле, когда на протяжении недели, фиксируются рекорды тепла, является коротким отрезком, который не отразится на урожае.

«Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, еще столько всего впереди: и ветер, и дожди», — цитирует его РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.