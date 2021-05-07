Скончался народный артист России Владимир Качан

Владимир Качан скончался на 74-м году жизни. Фото: скриншот Instagram

Владимир Качан скончался на 74-м году жизни. Фото: скриншот Instagram

Советский, российский актер и музыкант Владимир Качан умер в московском госпитале в Коммунарке.

О смерти актера сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Школа современной пьесы».

Владимир Качан умер в пятницу, 7 мая. Народному артисту России было 73 года. Причиной его смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Актер родился 18 мая 1947 года. Получил образование в Щукинском училище. После учебы он попал в труппу МТЮЗа, а потом перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной.

Последние годы Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Также он писал стихи, исполнял песни, озвучивал мультфильмы.