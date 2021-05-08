Манукян поделился секретом заработка больших денег

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой, рэпер Давид Манукян признался, что основным его источником дохода является не сфера шоу-бизнеса.

По его словам, блогерство перестало приносить ему достаточный доход, поэтому певец стал зарабатывать деньги по-другому.

Как сообщил StarHit, Манукян отметил, что съемки в проектах приносят не ожидаемых денег. Основным его доходом является инвестирование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манукян запускает шоу о брошенных женщинах после расставания с Бузовой.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.