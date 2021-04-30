Манукян запускает шоу о брошенных женщинах после расставания с Бузовой

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой, рэпер Давид Манукян рассказал о создании собственного шоу, которое поможет девушкам полюбить себя после болезненного расставания.

Артист уверен, что тема расставания с бывшими партнерами очень болезненна для многих россиянок. По его словам, цель шоу заключается в том, чтобы помочь девушкам пережить вызванные разрывом отношений травмы и начать жить заново.

Манукян рассказал в интервью Peopletalk, что премьера шоу «Красотка» состоится уже в мае на YouTube.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манукян сделал комплимент Бузовой впервые после расставания.