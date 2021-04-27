Манукян сделал комплимент Бузовой впервые после расставания

Манукян сделал комплимент Бузовой впервые после расставания
Ольга Бузова с экс-возлюбленным, блогером Давидом Манукяном. Фото: instagram.com/buzova86

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, впервые после скандального разрыва с телезвездой Ольгой Бузовой тепло о ней отозвался.

Дава стал гостем YouTube-шоу «Бар в большом городе». В ходе программы музыканта спросили вспомнить ситуации, когда Бузова спасала его.

Манукян задумался, зато другой гость передачи быстро вспомнил, как певица согласилась участвовать в шоу с температурой 39, чтобы никого не подвести. Певец прокомментировал такой поступок бывшей возлюбленной комплиментом в ее адрес, который сделал впервые после их разрыва.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме.

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