Манукян сделал комплимент Бузовой впервые после расставания

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, впервые после скандального разрыва с телезвездой Ольгой Бузовой тепло о ней отозвался.

Дава стал гостем YouTube-шоу «Бар в большом городе». В ходе программы музыканта спросили вспомнить ситуации, когда Бузова спасала его.

Манукян задумался, зато другой гость передачи быстро вспомнил, как певица согласилась участвовать в шоу с температурой 39, чтобы никого не подвести. Певец прокомментировал такой поступок бывшей возлюбленной комплиментом в ее адрес, который сделал впервые после их разрыва.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме.