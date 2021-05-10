Замечание молодым людям обернулось для 36-летнего мужчины ударами по ногам

В Петербурге в Центральном районе города правоохранители по горячим следам задержали двух молодых людей, избивших накануне мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 9 мая около 11 часов вечера на канале Грибоедова у дома 17 неизвестные ударили по ногам 36-летнего мужчину.

По предварительным данным это случилось из-за внезапно возникшего конфликта. Так, потерпевший позволил себе сделать замечание двум молодым людям 18 и 20 лет за что и пострадал.

Между мужчинами началась драка, в результате которой 36-летнего мужчины пострадавшего пришлось госпитализировать в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские оперативно схватили молодых людей и доставили их в территориальный отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге задержали банду брызгающую из баллончика в продавцов и воровавшую товары.